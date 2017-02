Kleiner Unfall bei Sailauf - langer Stau durch Gaffer

Verursacht wurde dieser in erster Linie durch Schaulustige. Gegen 15.10 Uhr war ein 70-Jähriger aus Pirmasens mit seinem Pkw Mercedes auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs.In der Gemarkung von Sailauf näherte er sich von hinten auf dem rechten Fahrstreifen einem Lastzug aus Aschaffenburg. Bei der Annäherung verschätzte er sich offensichtlich in der geringeren Geschwindigkeit des Lastzuges und fuhr auf den Anhänger auf. Anschließend hielten beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen an. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lastzug konnte die Fahrt fortsetzen. Da vom Mercedes Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste der mit Flüsterasphalt versehene rechte Fahrstreifen gesperrt und von einer Spezialfirma für Ölspurbeseitigung gereinigt werden.Die Sperrung dauerte bis gegen 16.45 Uhr an. Währenddessen hätte der Verkehr zügig zweispurig über den zweiten und dritten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen können. Bedingt durch Schaulustige, die sich beim Passieren der Einsatzstelle in langsamer Fahrt offensichtlich ein möglichst genaues Bild vom Geschehen machen wollten, kam es zu dem Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Erst als die Unfallstelle komplett geräumt war, löste er sich wieder auf.Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg. Beamte der Autobahnpolizei zogen in der Nacht vom gestrigen Mittwoch auf den heutigen Donnerstag auf der A 3 bei Waldaschaff einen 25-Jährigen aus dem Verkehr. Der Mann wurde gegen 01.00 Uhr am Steuer eines Kleintransporters aus Bonn kontrolliert. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug Utensilien zum Rauschgiftkonsum. Nachdem er einräumte, vor wenigen Stunden gekifft zu haben und er entsprechende körperliche Anzeichen zeigte, war für ihn die Fahrt vorerst beendet. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde bis zum vollständigen Abklingen des Drogenrausches unterbunden. Auf den Mann kommt nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Polizei