Frontalzusammenstoß in Kleinostheim: 8000 Euro Schaden

In der Autobahnauffahrt Kleinostheim an der A 45 ereignete sich am Montagnachmittag ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Gegen 15.35 Uhr wollte ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Pkw Renault an der Anschlussstelle auf die A 45 in Fahrtrichtung Hanau auffahren. Dabei war er im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn zu schnell. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw Opel aus dem Landkreis Aschaffenburg zusammen. Der 58-jährige Opel-Fahrer wollte hier gerade von der A 45 abfahren. Anschließend kam der Renault quer zur Fahrtrichtung mittig zwischen Ein- und Ausfahrast zum Stehen. Der Fahrer des Opels konnte seinen Pkw sicher am rechten Fahrbahnrand anhalten. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kamen auch Kräfte der Feuerwehr Kleinostheim zum Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge kam es innerhalb der Anschlussstelle zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 17.00 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt.

Originalmeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach