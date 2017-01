Lkw-Brand am Marktheidenfelder Berg: A3 zeitweilig gesperrt

Nachdem bereits am 26.01.2017 an dieser Steigungsstrecke ein litauischer Autotransporter ausbrannte (die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken berichtete), traf es heute einen Sattelzug aus dem Emsland. Der Zug war gegen 10.40 Uhr beladen mit einem Aggregat in Richtung Frankfurt unterwegs, als zwischen den Ausfahrten Marktheidenfeld und Rohrbrunn der Auflieger im Bereich der hinteren Achse zu brennen anfing. Der 41-jährige Fahrer konnte seinen Zug noch auf dem Standstreifen anhalten, die Zugmaschine vom Auflieger abkoppeln und sich und die Zugmaschine in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Marktheidenfeld und Altfeld hatten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten das Feuer. Der am Auflieger entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Bereich der Achse bzw. Bremse vermutet. Während des Erstangriffs musste die A 3 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr wieder einspurig links an der Brandstelle vorbeifließen. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 12.40 Uhr war die Einsatzstelle wieder komplett geräumt.

Originalmeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach