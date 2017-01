A3: Polizei zieht bedröhnten Fahrer aus dem Verkehr

Verkehrspolizei Aschaffenburg

Montag, 23.01.2017 - 14:36 Uhr

Am Sonntag stellten Beamte der Autobahnpolizei auf der A 3 bei Stockstadt und Weibersbrunn zwei Kleinmengen Marihuana sicher. In einem Fall zogen sie einen zugedröhnten Fahrer aus dem Verkehr.