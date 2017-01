Sprinter kracht auf A3 in Stauende: Zwei Verletzte

Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried

Dienstag, 17.01.2017 - 10:19 Uhr

Am Montagnachmittag ist ein Sprinterfahrer auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Geiselwind in das Ende eines Staus gekracht. Zwei Personen wurden dabei verletzt - zum Glück nur leicht. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 33.000 Euro.