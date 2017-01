Opel schleudert über die A3

Fahrt unter Drogeneinfluss

Dieser wechselte kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, wo zur selben Zeit der Opel fuhr.Das unbekannte Fahrzeug übersah offensichtlich den Opel, welcher nur durch eine Vollbremsung und ein sofortiges Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Der 21-jährige Opel-Fahrer aus dem Raum Mainz verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse und touchierte mehrere Male die Außenleitplanke, ehe er auf dem mittleren Fahrstreifen wieder zum Stillstand kam.Das unbekannte Fahrzeug bekam von dem Unfall offensichtlich nichts mit und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Frankfurt fort. Nach Aussage des 21-Jährigen soll es sich um einen SUV oder Van mit deutscher Zulassung handeln. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, der Schaden an der Außenleitplanke wird auf circa 600 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr wurde auf derFahrtrichtung Nürnberg Höhe Hösbach ein VW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Polizeibeamten die Kontrolle durchführten, konnte bereits eindeutig der Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. In dem VW saßen zwei junge Männer. Auf Nachfrage gab der 25-jährige Fahrer zu, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Zudem wurde bei der genauere Überprüfung des 24-jährigen Beifahrers je eine geringe Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden.Daher wurde die Weiterfahrt des Duos unterbunden und beide zur weiteren Sachbearbeitung auf die Autobahnpolizeistation Hösbach verbracht. Mit dem Fahrer wurde dort ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte. Durch eine Ärztin wurde daher auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und der 25-Jährige hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot in Deutschland zu rechnen. Gegen den jüngeren Beifahrer wurde eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel eröffnet. Da er jedoch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er vor seiner Entlassung eine Sicherheitsleistung zur Durchführung des Verfahrens hinterlegen.

Polizei