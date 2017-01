Golf überschlägt sich auf A 81 bei Kist

Bewaffneter Autofahrer auf A 3 unterwegs

Autobahnpolizei stellt mehrere verbotene Waffen sicher

Gegen 16:50 Uhr war der junge Mann aus Mittelfranken wohl etwas zu schnell in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Gerchsheim kam sein VW Golf auf dem Schneematsch am Rand des linken Fahrstreifens ins Schleudern und dann nach rechts. Der Wagen prallte mit Wucht gegen die Außenleitplanke, drückte diese nieder, fuhr eine Notrufsäule um, überschlug sich mehrfach und landete schließlich - wieder auf den Rädern - im Graben neben dem Seitenstreifen.Der junge Mann zog sich dabei mehrere Schnittwunden zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein fast 13 Jahre alter Golf hatte danach nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.Zwei verbotene Waffen haben Beamte der VPI Würzburg-Biebelried am Mittwochvormittag bei einer Pkw-Kontrolle auf der A 3 sichergestellt.Gegen 08:00 Uhr überprüften die Polizisten einen Mercedes der M-Klasse und fragten den 28-jährigen Fahrer unter anderem nach verbotenen Gegenständen. Obwohl er die Frage verneinte, fanden die Beamten bei der Durchsuchung zunächst ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät, das griffbereit im Fahrzeug deponiert war und dann in der Bekleidung des Mannes ein verbotenes Einhandmesser.Eine Personenüberprüfung ergab, dass der Mann aus Nordrhein-Westfalen aus polizeilicher Sicht kein unbeschriebenes Blatt ist und schon einmal wegen einer illegalen Waffe mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Damals wurde er mit einer geladenen Schreckschusswaffe ohne Prüfzeichen erwischt.Nun wird gegen ihn erneut wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.



Meldungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried