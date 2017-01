Viele Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Fünf der sieben Unfälle passierten auf schnee- bzw. schneematschbedeckten Fahrbahnen. Bei zwei der Unfälle spielte Nässe eine Rolle. Mit einsetzendem Schneefall begann die Reihe der Unfälle am Vormittag. Hauptsächlich machte der Schnee den Autofahrern in den höher gelegenen Regionen des Spessarts zu schaffen. Obwohl sämtliche verfügbaren Kräfte und Winterdienstfahrzeuge der Autobahnmeisterei eingesetzt waren, konnte eine zeitlich und örtlich begrenzte Beeinträchtigung des Verkehrs auch auf den Autobahnen nicht verhindert werden. Zu größeren Stauungen kam es dabei nicht. Dies ist auch dem Umstand des relativ geringen Verkehrsaufkommens zuzuschreiben. Im Zeitraffer des Unfall- und Verkehrsgeschehens liest sich der Ablauf wie folgt:

09.30 Uhr, A 3, Fahrtrichtung Süden zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld: Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg verliert beim Fahrstreifenwechsel auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw Seat. Der Pkw gerät ins Schleudern und stößt gegen einen rechts fahrenden Lkw. Der Lkw-Fahrer bemerkt im dichten Schneetreiben offensichtlich davon nichts und fährt weiter. Der Pkw bleibt nicht mehr fahrbereit mit einem Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zurück. Er muss abgeschleppt werden.

09.50 Uhr, A 3, Fahrtrichtung Norden zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn: Ein 23-Jähriger aus dem Bereich von Fürstenfeldbruck verliert auf Schneeglätte die Herrschaft über seinen Pkw Mercedes. Der Pkw dreht sich und stößt gegen die Außenleitplanke, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kommt. Bilanz: 3.000 Euro Sachschaden. Der Autofahrer kann nach der Unfallaufnahme mit seinem Fahrzeug die Fahrt fortsetzen.

10.30 Uhr, A 3, Ausfahrt Weibersbrunn, Fahrtrichtung Süden: Im ansteigenden Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle hoch zum Kreisel an der Staatsstraße 2308 bleibt ein Sattelzug auf Schneeglätte hängen und blockiert die Ausfahrt. Pkw können an dem liegengebliebenen Fahrzeug vorbeifahren, Lkw nicht. Weitere Lkw, die wegen des Lkw stehen bleiben mussten, kommen nun ebenfalls nicht mehr vom Fleck. Es kommt zu einem Rückstau bis auf die Autobahn. Dank der raschen und unbürokratischen Hilfe der Feuerwehr können zwei der festgefahrenen Lastzüge innerhalb kurzer Zeit weggeschleppt und die Gefahrensituation somit bereinigt werden.

11.45 Uhr, A 3, Kauppenaufstieg bei Waldaschaff, Fahrtrichtung Süden: Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg kommt mit seinem Pkw Audi am Kauppenaufstieg auf Schneeglätte ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanke. Anschließend kann der Mann noch bis zur Rastanlage Spessart-Süd fahren. Von dort aus muss der Pkw abgeschleppt werden. Schaden: mehrere tausend Euro.

14.45 Uhr, A 45, Ausfahrt Kleinostheim, Fahrtrichtung Süden: Hier (im „Flachland“) herrschen zwar keine winterlichen Straßenverhältnisse wie im Hochspessart vor, die Fahrbahnen sind allerdings nach vorausgegangenem Schneeregen noch nass bzw. feucht. Ein 24-Jähriger aus Aschaffenburg will mit seinem Pkw BMW aus Richtung Hanau kommend die A 45 an der Ausfahrt Kleinostheim verlassen. Er „verpasst“ es, sich rechtzeitig auf den Verzögerungsstreifen einzuordnen und die Geschwindigkeit zu verringern.



Als er im letzten Moment mit zu hoher Geschwindigkeit den Ausfahrast ansteuert, gerät der Pkw außer Kontrolle. Er kommt in der Ausfahrt nach links, stößt gegen die aus dem Boden aufsteigende Leitplanke, fährt links eine Böschung hinunter und überschlägt sich im angrenzenden Grünland. Auf dem Dach kommt der BMW zum Liegen. Der Fahrer und seine 52 und 23 Jahre alten Mitfahrerinnen werden verletzt.



Kräfte des Rettungsdienstes transportieren sie in Krankenhäuser nach Hanau und Aschaffenburg. Lebensgefahr besteht bei den Verletzten nicht. Die Feuerwehr sperrt die Ausfahrt für etwa zwei Stunden, bis der Pkw geborgen und abgeschleppt ist. Am Pkw entstand Totalschaden im Zeitwert von etwa 15.000 Euro. Während der Sperrung der Ausfahrt kommt es zu Behinderungen. Der Verkehr muss über die benachbarten Ausfahrten Karlstein bzw. Seligenstadt ausweichen.

15.15 Uhr, A 3, Kauppenaufstieg zwischen Waldaschaff und Weibersbrunn, Fahrtrichtung Süden: Ein 53-Jähriger aus Nürnberg kommt mit seinem Pkw Mazda bergauffahrend auf Schneematsch wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Pkw prallt gegen die linke Betonwand, wird wieder abgewiesen, dreht mehrere Pirouetten auf der Fahrbahn und kommt schließlich auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Bilanz: Pkw nicht mehr fahrbereit, Schaden 4.000 Euro.

18.30 Uhr, A 3, Anschlussstelle Aschaffenburg, Fahrtrichtung Frankfurt: Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg will an der Anschlussstelle in Richtung Frankfurt auffahren. Im Bereich der Rechtskurve der Einfahrt ist er mit seinem Pkw Citroen auf regennasser Fahrbahn zu schnell. Der Pkw bricht aus und kracht in die Leitplanke. Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Schadenshöhe etwa 4000 Euro. Im Einfahrtsbereich zur Nebenfahrbahn kommt es bis zur Bergung des Pkw für etwa eine Stunde zu Behinderungen.

21.30 Uhr, A 3, Fahrtrichtung Würzburg, Höhe Rastanlage Spessart: Ein 42-Jähriger kommt mit seinem in Rumänien zugelassenen Pkw Opel kurz nach der Rastanlage Spessart-Süd auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Die Schleudertour endet an der rechten Außenleitplanke. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Schadenshöhe: 4.500 Euro.

Damit endet vorerst die Reihe der Unfälle, bei denen der Winter seine negativen Auswirkungen zeigte und die Autofahrer teilweise in ihrem fahrerischen Können überforderte. Die Fortsetzung der Geschichte ist wohl leider nur eine Frage der Zeit.