Rasende Kleintransporter auf A3 - Führerschein weg

Nicht angepasste Geschwindigkeit am Kauppenaufstieg

BMW prallt gegen Betonwand



Handy am Ohr - Bremsen defekt

Die beiden 20- und 22-jährigen Rumänen waren mit ihren Transportern der gleichen Transportfirma gegen 0.30 Uhr auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Marktheidenfeld und Rohrbrunn näherten sie sich in der Gemarkung von Bischbrunn von hinten einem Lastzug aus Ebersberg, der gerade dabei war, auf der zweispurigen Strecke einen anderen Lastzug zu überholen.Da den beiden besonders eiligen Transporter-Fahrern der Überholvorgang des Vordermannes offensichtlich nicht schnell genug voranging, bedrängten sie den überholenden Zug mehrfach mit Lichthupe. Dessen 49-jähriger Fahrer beendete seinen Überholvorgang regelgerecht und scherte anschließend wieder nach rechts ein. Nun überholten die beiden Klein-Lkw den Lastzug, setzten sich nebeneinander vor ihn und bremsten gleichzeitig - vermutlich per Mobiltelefon abgesprochen - grundlos stark ab. Der Lkw-Fahrer war deshalb zu einer Notbremsung und zu einem Ausweichmanöver nach rechts auf den Standstreifen gezwungen, um nicht aufzufahren.Anschließend gaben die Fahrer der Kleintransporter Gas und fuhren davon. Ihr Pech war allerdings, dass ihnen eine Zivilstreife der Autobahnpolizei bereits auf den Fersen war, deren Besatzung das verkehrswidrige Verhalten beobachtet hatte. Die beiden Transporter waren nämlich bereits einige Zeit vorher auf der A 3 im Bereich von Würzburg durch ihr rüpelhaftes Fahrverhalten aufgefallen. Nachdem sie auch dort andere Verkehrsteilnehmer grundlos zum Abbremsen genötigt hatten, meldeten Verkehrsteilnehmer deren Verhalten über Notruf bei der Polizei.Die Beamten setzten nun dem gefährlichen Treiben der beiden Rumänen ein Ende. Sie wurden aus dem Verkehr gezogen und wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Nötigung zur Anzeige gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden ihre Führerscheine zur Eintragung eines Sperrvermerks für Deutschland sichergestellt. Für das Strafverfahren mussten beide eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Weiterfahren durften sie nur als Beifahrer, nachdem über den Arbeitgeber Ersatzfahrer abgestellt waren.Ein in Nürnberg zugelassener Pkw BMW prallte am Dienstagmorgen auf der A 3 am Kauppenaufstieg in der Gemarkung von Waldaschaff gegen die Betonwand in der Fahrbahnmitte und blieb nicht mehr fahrbereit dort liegen. Ursächlich hierfür war ein Fahrerfehler des 54-jährigen Fahrers aus dem Taunus, der kurz vor 07.00 Uhr bergauf fahrend vom dritten auf den vierten Fahrstreifen wechseln wollte. Beim Spurwechsel kam der BMW auf reifglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit der Front gegen die Betonwand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Er blockierte bis kurz nach 08.00 Uhr den vierten Fahrstreifen. Der Verkehr floss währenddessen zweispurig rechts an der Unfallstelle vorbei. Unmittelbar nach dem Unfall bildete sich ein kurzer Rückstau. Dieser löste sich in der Folge jedoch schnell wieder auf.Weil er am Steuer eines rumänischen Sattelzuges durch eine Streife des Schwerverkehrskontrolltrupps mit dem Handy am Ohr ertappt wurde, endete am Dienstag für einen 37-Jährigen rumänischen Kraftfahrer die Fahrt über die A 3 in Richtung Frankfurt zunächst auf dem Parkplatz Strietwald-Nord und später in einer Fachwerkstatt. Gegen 15.15 Uhr beobachteten die Beamten den Lkw-Fahrer, wie er während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonierte. Bei der sich anschließenden Kontrolle stellten sie ferner Anhaltspunkte dafür fest, dass die Bremsen des Zuges nicht ordnungsgemäß funktionieren konnten und beorderten ihn zur weiteren Überprüfung in eine Fachwerkstatt. Dort bestätigte sich der Verdacht des Bremsenmangels und zusätzlich wurden noch gravierendeMängel an vier Achsaufhängungen festgestellt. Unter anderem war das Niveauregulierungsventil nur mit Draht hochgebunden und „befestigt“. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und von der Reparatur der Mängel abhängig gemacht. Für das anstehende Bußgeldverfahren musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Originalmeldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach