Hustenanfall vorgetäuscht - Haschisch im Mund dennoch gefunden

Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie etwas in ihrem Mund verschwand. Nachdem die Dame das „Corpus Delicti“ wieder ausgespuckt hatte, stellte es sich als kleiner Haschischbrocken heraus. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gespannfahrer unbelehrbar - Zum zweiten Mal ohne Führerschein erwischt

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz vor 02.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wurde in der Emmy-Noether-Straße der 27jährige Fahrer eines Gespannes, bestehend aus einem VW Passat und einem Doppelachsanhänger für den Pkw-Transport, kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Führen dieser Fahrzeugkombination (zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers und auch des gesamten des Gespannes zu hoch) die Fahrerlaubnis der Klasse B nicht mehr ausreichend ist, sondern die der Klasse BE erforderlich wäre. Da der Rumäne aber nur die Klasse B aufweisen konnte, war der Tatbestand eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfüllt. Erschwerend für den Mann kommt noch hinzu, dass er genau unter den gleichen Voraussetzungen bereits vor gut zwei Wochen bei Marktheidenfeld zur Anzeige gebracht worden war. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor er wieder seine Wege ziehen konnte: als Beifahrer!

Scheibe an Bagger eingeschlagen

Sommerkahl, Lkrs. Aschaffenburg. In der Nacht zum Mittwoch wurde an einem in der Wilhelminenstraße abgestellten Bagger die linke Seitenscheibe des Führerhauses eingeschlagen. Sachschaden: ca. 600 Euro.

In leerstehende Schule eingedrungen und Farbe versprüht

Mömbris-Mensengesäß, Lkrs. Aschaffenburg. Übers Osterwochenende drangen bislang unbekannte Graffiti-Sprayer in das leerstehende Schulgebäude in der Hauensteinstraße ein und besprühten eine Vielzahl von Wänden mit schwarzer und grauer Farbe. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Polizei Alzenau