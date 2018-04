Unfallflucht mit 10.000 Euro Schaden schnell geklärt

Um kurz nach 12 Uhr hatte eine BMW-Besitzerin bemerkt, dass ihr Pkw, der in der Karlsbader Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war. Der flüchtige Verursacher war gegen die hintere Stoßstange des BMW gestoßen und hatte einen Schaden von mindestens 4.000 Euro hinterlassen.

Durch die Angaben einer Zeugin war das Teilkennzeichen des flüchtigen Pkw bekannt. Ermittlungen sowie aufgefundene Teile einer Stoßstange führten schließlich zu einem Skoda in Großkrotzenburg. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnte ein massiver Frontschaden (circa 6000 Euro) festgestellt werden.

Die 67-jährige Halterin räumte schließlich ein, den Unfall verursacht zu haben. Sie gab an, aus Panik weitergefahren zu sein. Aufgrund des erheblichen Fremdschadens an dem BMW wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Fehler beim Wenden

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 11.30 Uhr beschädigte ein 81-jähriger Pkw-Fahrer beim Wenden in der Ringmauerstraße einen Carport. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Wildunfall

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Montag kam es auf der Staatsstraße bei Geiselbach zu einem Wildunfall mit einem Schaden von 3.000 Euro. Um 10 Uhr hatte ein Peugeot-Fahrer, der aus Richtung Gelnhausen kam, ein Reh erfasst. Der Pkw wurde bei der Kollision auf der linken Seite beschädigt.

Pkw mutwillig beschädigt

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Mittwoch konnte eine Zeugin beobachten, wie eine unbekannte Person einen BMW in der Bachstraße mutwillig beschädigte. Gegen 02.30 Uhr wurde eine Anwohnerin durch das Bellen eines Hundes wach. Als sie aus ihrem Küchenfenster sah, bemerkte sie eine dunkel gekleidete Person, die verdächtig um einen Pkw herumschlich. Die Frau sprach die männliche Person durch das geöffnete Fenster an, worauf dieser zu Fuß in Richtung Kahler Straße flüchtete. Bei der Überprüfung eines abgestellten BMW wurde dann festgestellt, dass der Pkw rundherum und auf der Motorhaube zerkratzt worden war. Eine Fahndung nach der flüchtigen Person, die mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet war, verlief negativ. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf 2.000 Euro.

Blinker von Motorrad geklaut

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstag und Ostermontag entwendete ein Unbekannter von einem Motorrad, das in einer Garage am Berliner Platz abgestellt war, beide Blinker. Dabei wurden noch der Tank und die Sitzbank beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau