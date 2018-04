Vorfahrt genommen: Motorradfahrer verletzt

Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der von Geiselbach in Richtung Krombach fuhr. Obwohl der Kradfahrer noch versuchte auszuweichen, touchierte der Pkw das Krad. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und rutschte mehrere Meter weit. Der Fahrer war nach dem Unfall noch ansprechbar. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er zum Glück nur leichte Verletzungen. Die vier Insassen des Dacia blieben alle unverletzt. Das Motorrad hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden summiert sich auf 13.000 Euro. Wildunfall

Wildunfall

Sommerkahl. Am Montagabend um 23.30 Uhr kollidierte ein Daimler-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Schöllkrippen und Vormwald mit einem Hasen. Fazit: Hase tot, 1000 Euro Schaden am Pkw.

Wohnwagen mutwillig beschädigt

Mömbris-Heimbach. Im Laufe der letzten Woche beschädigte ein Unbekannter das hintere Seitenfenster eines Wohnwagens, der auf einem Gelände in der Straße Heimbach abgestellt war. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Fahrrad geklaut

Karlstein-Dettingen. Ein Unbekannter entwendete am Sonntag zwischen 18 Uhr und Mitternacht ein Fahrrad, das in der Bahnhofstraße abgestellt war. Das neuwertige Herrenrad (Wert 400 Euro) der Marke Serious war mit einem Schloss gesichert gewesen.

juh/Polizei Alzenau