Kahl: Erst gehen Hunde, dann Hundebesitzer aufeinander los

Der Hundebesitzer wollte hierauf die Hunde voneinander trennen, als der andere Hundehalter hinzukam und dem Geschädigten bei einem Gerangel auf den Rücken schlug. Den 54-jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Altglascontainer beschmiert

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit vom 15.03.2018 bis 28.03.2018, wurde in der Pfarrer-Wörner-Straße ein Altglascontainer eines Entsorgungsunternehmens mit Graffiti beschmiert. Hierbei wurden u.a. die Wörter „Inga du Schlampe“, „Sieg Heil“ und „Jude“, sowie ein Hakenkreuz in schwarzer Lackfarbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Sollte sich jemand namens „Inga“ mit dem genannten Fall identifizieren können, wird von seitens der Polizei gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle zu melden.

Kupferdiebstahl

Schöllkrippen-Hofstädten, Lkr. Aschaffenburg. Im Tatzeitraum vom 15.03.2018 bis 29.03.2018 entwendeten Unbekannte an einem frei zugänglichen Hochbehälter ein Fallrohr aus Kupfer. Dabei wurde bei der Demontage das Dach des Gebäudes beschädigt. Der entwendete Kupferwert wird auf ca. 50 Euro, der Sachschaden am Dach auf ca. 500 Euro geschätzt.

Außenbordmotor von Boot gestohlen

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Im Zeitraum 24.03.2018 bis 29.03.20418 entwendeten Unbekannte in der Straße „Am Leinritt“ den Außenbordmotor eines Sportboots. Dieses war dort auf einem Stellplatz für Boote abgestellt. Der Zeitwert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

