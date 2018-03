Lkw-Gespann kommt von der Fahrbahn ab

Trotz Versuchen, das Gespann zurück auf die Fahrbahn zu lenken, gelang dies dem 60-jährigen Fahrzeuglenker nicht. Der Lastzug kam teilweise auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt und konnte das Führerhaus selbständig verlassen. Für den Zeitraum der anschließenden Bergung musste die St 2312 zwischen Hessenthal und Rohrbrunn für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Zur Unterstützung bei der Absperrung und bei den verkehrslenkenden Maßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr Weibersbrunn im Einsatz. Am Lastzug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000,- Euro.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 13:30 Uhr hatte ein 33-jähriger Aschaffenburger seinen Pkw der Marke VW in der Bischbergstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Donnerstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen frischen Schaden am der Fahrbahn zugewandten linken Kotflügel und am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500,- Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zusammenstoß mit Lkw

Am Donnerstag um 14:45 Uhr befuhr ein 73-jähriger mit seinem Pkw VW die Großostheimer Straße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Ca. 200 Meter nach der Kreuzung zur Niedernberger Straße und Wailandtstraße kam der 73-jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte versetzt frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug der Marke DAF. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Glücklicherweise blieben sowohl der Unfallverursacher, als auch der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges unverletzt.

Beim Rangieren Pkw angefahren und geflüchtet

Stockstadt a. Main. Ein 26-jähriger hatte seinen Pkw VW am Donnerstag um 06:40 Uhr im Erdgeschoss des Parkdecks beim ehemaligen Globus Supermarkt in der Taunusstraße abgestellt. Als er um 13:50 Uhr desselben Tages zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine frische Beschädigung an der Fahrertür fest. Der Verursacher hatte offenbar beim Rangieren den Pkw touchiert und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro.

Betrunkenen Pkw-Fahrer kontrolliert

Johannesberg. Am frühen Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße ein 50-jähriger mit seinem Peugeot einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test mit dem Alkomat brachte dann die Gewissheit, dass der 50-jährige nicht mehr fahrtauglich war. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 50-jährigen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Polizei Aschaffenburg