E-Bike im Wert von über 3.000 Euro geklaut

Das Elektrorad der Marke Haibike war mit einem Schloss gesichert.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 23-jährigen Pkw-Fahrer war am Dienstagabend die Fahrt in Kahl beendet, da er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Polizeistreife hatte den jungen Mann um 20 Uhr in der Hanauer Landstraße kontrolliert. Nachdem drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Wildunfälle

Mömbris-Brücken und Kleinkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 07 Uhr kollidierten zwei Pkw-Fahrer bei Brücken und Kleinkahl mit Rehen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

