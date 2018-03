Frau fährt gegen mehrere Autos

Am Samstag gegen 7 Uhr wurde ein Anwohner in Mömbris Strötzbach durch einen lauten Knall aufmerksam. Als er aus dem Fenster blickte erkannte er einen Mercedes, der auf einen geparkten Kleinbus aufgefahren war. Die Fahrerin des Mercedes stieg aus, betrachtete sich den Schaden, setzte dann jedoch ihre Fahrt fort.

Nach wenigen Metern fuhr sie erneut gegen einen geparkten Pkw. Da auch dies ihre Weiterfahrt nicht stoppen konnte, wiederholte sich dieser Vorgang dann noch bei drei weiteren geparkten Pkws, so dass insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge und der Pkw der Unfallverursacherin innerhalb einer kurzen Strecke beschädigt wurden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Dank des aufmerksamen Zeugen konnte die 67-jährige Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Denn auch nach den zahlreichen Zusammenstößen setzte sie ihre Fahrt mit ihrem mittlerweile nicht unerheblichen beschädigten Mercedes fort und fuhr nach Hause. Dort konnte dann auch der Grund der Unfälle aufgeklärt werden. Die Frontscheibe des Pkw war noch mit Eis bedeckt. Die Sicht der 67-Jährigen war daher sehr stark eingeschränkt, so dass sie die beschädigten geparkten Fahrzeuge nicht oder zu spät erkannte.

Unter anderem wegen der Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden wurde der Führerschein der Unfallverursacherin sichergestellt. Gegen Sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Trotz unklarer Verkehrslage überholt

Karlstein. Am Samstagnachmittag wollte ein Anwohner der Hanauer Landstraße rückwärts in seine Einfahrt einfahren. Hierzu holte der 27-Jährige mit seinem Pkw BMW aus, fuhr auf die Gegenfahrspur und stand quer zur Fahrbahn. Eine nachfolgende Opel-Fahrerin nahm irrtümlich an, dass der 27-Jährige nach links abbiegt. Daher fuhr sie mit ihrem Opel hinter dem BMW vorbei. Genau in diesem Moment setzte der 27-Jährige zurück, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Fahrradfahrer gegen geparkten Pkw

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 16 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad die Kahlgrundstraße entlang. Aus Unachtsamkeit blieb er an einem geparkten Pkw Opel hängen, der dadurch leicht beschädigt wurde. Der 66-Jährige stürzte daraufhin, zog sich glücklicherweise nur leichte Schürfwunden und Prellungen an den Beinen zu.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

juh/Polizei Alzenau