Ein 59-jähriger, der sich zufällig in seinem Elternhaus aufhielt, bemerkte den Einbruch und überraschte den Einbrecher. Dieser flüchtete, ohne Beute gemacht zu haben.

Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg hielt sich zufällig in dem Haus seiner Eltern in der Hauptstraße auf, als er gegen 20:40 Uhr ein Poltern aus dem Erdgeschoss hörte und den Schein einer Taschenlampe sah. Der unbekannte Täter flüchtete jedoch sofort unverrichteter Dinge, nachdem der 59-Jährige Licht im Treppenhaus gemacht hatte. Dem Sachstand nach flüchtete der Unbekannte auf dem gleichen Weg, wie er in das Haus eingedrungen war. An dem Fenster entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Eine sofort von der Alzenauer Polizei eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße gesehen habe, nimmt die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizei Unterfranken/mkl