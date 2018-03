Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Dettingen schwer verletzt

Gegen 13:45 Uhr war eine 62jährige mit der Zustellung einer Zeitung beschäftigt und betrat hierzu die Einfahrt eines Anwesens in der Feldstraße. Zeitgleich fuhr der Grundstückseigentümer mit seinem Pkw rückwärts aus der Garage über die Hofeinfahrt in Richtung Straße. Noch vor dem Gehweg kollidierte der Pkw-Fahrer mit der Zeitungsausträgerin. Die 62jährige stürzte zu Boden und erlitt vermutlich einen Bruch des Oberschenkels. Zur weiteren Untersuchung musste die Dame mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau - Lkrs. Aschaffenburg - Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Freitagmorgen in der Burgstraße. Gegen 11:40 Uhr stieß ein weißer BMW beim Rückwärtsfahren gegen einen Betonpoller. Obwohl dieser durch den Anstoß umgedrückt wurde, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen des BMW notieren. An dem Poller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR.

Wildunfälle mit Rehen

Westerngrund/ Schöllkrippen - Lkrs. Aschaffenburg - Am Freitagmorgen kam es innerhalb von zehn Minuten zu zwei Wildunfällen mit Rehen. Gegen 06:30 Uhr kollidierte der Fahrer eines VW Polo in Westerngrund auf der Verlängerung der Kahler Straße mit einem querenden Reh. Hierbei wurde das Tier getötet und der VW in Höhe von etwa 1500 EUR beschädigt. Nur etwa zehn Minuten später stieß der Fahrer eines Skoda in Schöllkrippen auf der Kreisstraße AB 2 mit einem Rehkitz zusammen. Das Resultat waren 3000 EUR Sachschaden und ein totes Reh.

Lichtmast umgefahren, Hausmauer beschädigt und dann abgehauen

Alzenau, OT Kälberau - Lkrs. Aschaffenburg - In der Michelbacher Straße kam es zwischen 20:15 und 20:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem er einen lauten Knall vernahm schaute der Besucher einer Gaststätte aus dem Fenster und sah, wie ein dunkler Pkw gegen eine Laterne sowie eine Sandsteinmauer geprallt war. Obwohl die Laterne komplett umgerissen wurde, entfernte sich der Pkw anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Zeuge konnte sich teilweise das Kennzeichen des Verursachers notieren. An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 EUR.

Pkw mit Lackfarbe besprüht

Alzenau, OT Michelbach - Lkrs. Aschaffenburg - Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen einen VW mit Lackfarbe. Der Geschädigte parkte seinen weißen Polo am Donnerstag gegen 15:00 Uhr ordnungsgemäß in der Krämerstraße. Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr musste der Polo-Besitzer feststellen, dass sein Fahrzeug im Heckbereich mit Lackfarbe besprüht war. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1000 EUR.

Polizei Alzenau/mkl