Mofafahrer mit Beinbruch ins Krankenhaus

Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer zu Boden, wodurch er sich eine Oberschenkelfraktur und eine Verletzung am Ellenbogen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Vorfahrt missachtet - Blechschaden

Blankenbach, Lkrs. Aschaffenburg. Am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr wollte eine 48jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Roomster von der untergeordneten Mühlstraße nach links in die Hauptstraße (Staatsstraße 2305) abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von links aus Richtung Schöllkrippen kommenden vorfahrtsberechtigten Mazda, an dessen Steuer eine 68-jährige Frau saß. Diese versuchte zwar noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß im Frontbereich beider Pkw nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Erst mit Drogen erwischt, dann zuhause randaliert und letztendlich in Zelle gelandet

Krombach, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz vor 1 Uhr in der Nacht zum Freitag fiel einer Streifenbesatzung in der Hauptstraße ein Fußgänger auf. Als ihn die Beamten ansprachen wirkte er sehr nervös und hektisch und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der folgenden Kontrolle des 22jährigen konnte schließlich eine geringe Menge Amphetamin bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde er anschließend nach Hause entlassen. Knappe drei Stunden später wurde der Polizei dann mitgeteilt, dass der junge Mann jetzt zuhause randaliert und alles „kurz und klein“ schlägt. Die Streife konnte den 22jährigen kurze Zeit später hoch aggressiv vor Ort antreffen und feststellen, dass er in seiner Wut zwei Glastüren eingetreten hatte. Als er daraufhin in Sicherheitsgewahrsam genommen werden sollte, leistete er den polizeilichen Anordnungen nicht folge, so dass es zu nicht unerheblichen Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten kam. Letztendlich wurde er überwältigt und zur Dienststelle verbracht. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht durfte er dann in Polizeigewahrsam verbringen. Neben der Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes, kommen jetzt noch zwei weitere wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zu.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau