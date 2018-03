Zu schnell bei Schneeglätte - Über Verkehrsinsel gedonnert

Die junge Frau verlor , bei den notwendigen Lenkmanövern am dortigen Fahrbahnteiler die Kontrolle über ihren Corsa schlitterte über den Fahrbahnteiler hinweg. Dabei fuhr sie zwei dort stehende Verkehrszeichen um und blieb schließlich im angrenzenden Grünstreifen stehen. Verletzt wurde sie nicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Einen Moment unachtsam - aufgefahren

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr wollte eine 50-jährige Nissan-Fahrerin von der Industriestraße nach links in die Junkerstraße abbiegen, musste jedoch aufgrund Gegenverkehrs stehenbleiben. Eine ihr nachfolgende 42jährige Peugeot-Fahrerin bemerkte den vor ihr abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde auch hier niemand, der Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Zu stark beschleunigt - Motorradfahrer schwer verletzt

Mömbris-Niedersteinbach, Lkrs. Aschaffenburg. Weil ein 53-jähriger Motorradfahrer gegen 21.40 Uhr am Mittwochabend nach dem Ausfahren aus einem Grundstück am Ortseingang in der Alzenauer Straße seine Yamaha offensichtlich zu stark beschleunigte, verlor er in der direkt darauf folgenden Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte zu Boden und schlitterte ca. 30 Meter über den Asphalt. Hierdurch zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Aschaffenburg eingeliefert. Sachschaden am Motorrad etwa 1.000 Euro.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am späten Mittwochabend gegen 22.50 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße (ehemalige B8) ein 28-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich hierbei eindeutige Verdachtsmomente ergaben, welche auf einen zeitnahen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Alkoholisiert hinter dem Steuer

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. In der Nacht zum Donnerstag, unweit nach Mitternacht, wurde im Seligenstädter Weg ein unter Alkoholeinfluss stehender 40-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Da der Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten einen Wert von knapp 0,6 Promille ergab, erwartet ihn nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und ein Eintrag von zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau