Einbruch in Bauhof Krombach

Durch Aufschneiden des Zaunes gelangten sie auf das Gelände, wo sie mehrere Abfallcontainer und die Türe zu einem Lagerraum aufbrachen. Da sie offensichtlich kein adäquates Diebesgut fanden, zogen sie ohne Beute wieder ab. Verursachter Sachschaden: ca. 300 Euro.

Diesel aus Bagger abgezapft

Mömbris-Brücken, Lkrs. Aschaffenburg. Übers letzte Wochenende, vermutlich in der Nacht zum Sonntag, gingen bislang unbekannte Spritdiebe einen Bagger an, der am Bahnübergang „Am Hahnenkammwerk“ abgestellt war. Dabei brachen sie eine Seitenklappe auf, um an den Tankstutzen zu kommen, und den Tankdeckel selber auf. Der hierbei angerichtete Sachschaden von ca. 2.000 Euro übersteigt den Wert der abgezapften ca. 100 Liter Diesel um ein Vielfaches.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau