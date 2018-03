Handbremse nicht angezogen: Auto rollt gegen Hauswand

Der Pkw machte sich selbständig und rollte gegen eine Hauswand. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500.- Euro.

Wildunfall

Karlstein am Main, Lks. Aschaffenburg. Am 17.03.2018 gegen 18.50_Uhr fuhr ein 63jähriger Karlsteiner mit seinem BMW auf der Staatsstraße 3308 von Kahl am Main nach Karlstein am Main. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn, wurde vom Pkw erfaßt und tödlich verletzt. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Vorfahrtsverstoß

Alzenau, OT Hörstein, Lks. Aschaffenburg. Eine 56jährige Karlsteinerin wollte mit ihrem Renault von der Weinbergstraße in die Alzenauer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 24jährigen Heidenheimerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Alzenauer Straße Richtung Alzenau fuhr und es kam zum Zusammenstoß. An dem Pkw der Karlsteinerin entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro. Am VW der Heidenheimerin entstand auf der Beifahrerseite ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro.

Unfallflucht

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Am 16.03.2018 gegen 08.10 Uhr stellte eine 63jährige Alzenauerin ihren schwarzen Audi in der Bachstraße ab. Gegen 15.10 Uhr wurde dann zu Hause bemerkt, daß der linke vordere Scheinwerfer beschädigt war. An dem Abstellplatz in der Bachstraße konnte dann der fehlende Rest des Scheinwerfers aufgefunden werden. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- Euro. Polizei Alzenau