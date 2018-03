Wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Bankett. Die Dame hatte Glück im Unglück, es entstand weder Fremd- noch Eigenschaden.

Spiegel abgefahren und abgehauen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der Pkw Ford eines 48-jährigen Alzenauers war am Freitag ab etwa 17 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Nikolaus-Fey-Straße abgestellt. Als er dann gegen 18:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter der Tel.-Nr. 06023/9440 zu melden.

Spiegel abgefahren und abgehauen - die Zweite

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der Pkw Skoda einer 64-jährigen Dame aus Kahl war am Freitag gegen 12 Uhr in der Aschaffenburger Straße in Kahl auf Höhe der Hausnummer 9 auf den parallel zur Straße befindlichen Parkplätzen geparkt. Als die Dame zum Fahrzeug zurück kam musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel angefahren war. Der Unfallverursacher hat sich auch hier vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter der Tel.-Nr. 06023/9440 zu melden.

Pkw angefahren und abgehauen - die Dritte

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Der Pkw Audi A4 eines Herrn aus Mömbris war am Freitag in der Zeit von 9 bis kurz vor 13 Uhr in der Wendelinusstraße vor der ehemaligen Metzgerei abgestellt. In dieser Zeit wurde der geparkte Pkw hinten links angefahren. Der Unfallverursacher hat sich auch hier vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter der Tel.-Nr. 06023/9440 zu melden.

Mit Alkohol am Steuer

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer wurde am Freitag gegen 23 Uhr mit seinem Renault in der Burgstraße in Alzenau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet eine Bußgeldanzeige sowie 1 Monat Fahrverbot.

Mit Alkohol am Steuer - die Zweite

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 48-jährige Halter eines Ford Mustang aus Alzenau wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Siemensstraße kontrolliert. Er saß hinter dem Steuer seines geparkten Sportwagens und hatte zuvor offensichtlich etwas zu viel Alkohol getrunken. Ein Alkoholtest ergab jedenfalls einen Wert von über 1,2 Promille. Da er offensichtlich gerade losfahren wollte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Herr musste den Nachhauseweg zu Fuß antreten. Im nüchternen Zustand kann er den Schlüssel dann wieder bei der Polizei abholen.

Mofa ohne Erlaubnis geführt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein 52-jähriger Mann aus dem Kahlgrund wurde am Freitag gegen 23 Uhr mit seinem Mofa in Schöllkrippen einen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Herr nicht im Besitz der erforderlichen Mofa-Prüfbescheinigung war. Seine Weiterfahrt wurde daher unterbunden.

