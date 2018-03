Wurst im Topf vergessen - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Dies wiederum nahm ein aufmerksamer Passant wahr, der seinerseits erst die Feuerwehr verständigte, dann in die Wohnung der betagten Dame lief, dort den Topf vom Herd nahm und diesen ausschaltete. Anschließend verbrachte er die Seniorin ins Freie, die dennoch eine leichte Rauchgasintoxikation erlitt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert werden musste. Die Feuerwehr musste die Wohnung dann nur noch entlüften, Sachschaden entstand nicht. Ob die Wurst im Topf noch zum Verzehr geeignet war, entzieht sich der polizeilichen Kenntnis, wird jedoch stark bezweifelt.

Auffahrunfall - Eine Person leicht verletzt

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr wollte ein 48jähriger Mercedes-Fahrer vom Mühlweg nach links auf ein Parkplatzgelände abbiegen und verringerte dementsprechend seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte eine ihm nachfolgende 74jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Astra auf den Mercedes auf. Während sie sich hierdurch leichte Verletzungen zuzog, blieb ihr Unfallgegner unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Hinter dem Steuer eingeschlafen - Reichlich Alkohol aber kein Führerschein im Spiel

Karlstein-Dettingen, Lkrs. Aschaffenburg. In der Nacht zum Freitag gegen 03.15 Uhr stellte eine Streifenbesatzung an der Ampelanlage an der Kreuzung Frankenstraße/Staatsstraße 2443 einen auf dem Rechtsabbiegestreifen stehenden Pkw mit eingeschaltetem Licht fest. Bei der Überprüfung desselben konnte eine auf dem Fahrersitz schlafende Frau festgestellt werden, die nach dem Aufwecken stark nach Alkohol roch, einen Atemalkoholtest aber verweigerte. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde der 42jährigen letztendlich eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte nicht mehr sichergestellt werden, da dieser nach einer vorherigen Trunkenheitsfahrt bereits eingezogen worden war.

Pkw zerkratzt

Alzenau-Michelbach, Lkrs. Aschaffenburg. Am Donnerstagmittag zwischen 12.00 Uhr und 13.45 Uhr wurde in der Straße „Am Alten Stein“ ein geparkter BMW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, so dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau