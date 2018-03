Da man aufgrund eines Berichts eines ortsansässigen Fernsehsenders von dem gruseligen Ort gehört hatte, um den sich noch heute zahlreiche Sagen ranken, wollte man diesen, trotz fehlender Ortskenntnis, des nächtens aufsuchen. Hierbei führte die Fahrt durch den tiefsten Wald und aufgeweichten Boden. Letztendlich fuhr sich das Fahrzeug an einem Hang ca. 15 cm tief im Matsch fest. Nachdem die nunmehr Hilfesuchenden geortet werden konnten, kamen die hilfreichen Polizeibeamten der Polizei Alzenau kurze Zeit später mit einem geländegängigen Allradfahrzeug vorbei, sammelten die „Gestrandeten“ ein und brachten diese zur Dienststelle. Vor dort aus konnten alle wohlauf ihre Heimreise mit dem Taxi antreten. Bei der Bergung des Pkw konnte jedoch auch die Polizei nicht weiterhelfen, diese muss bei Tage mit einem Traktor erfolgen. Ob es sich hierbei nun auch um einen der typischen Unglücksfälle im Zusammenhang mit den Sagen der Mühle handelt, der Teufel hier gar sein Spiel trieb oder das Ganze einfach nur dem Wettergott der letzten Tage geschuldet ist, liegt gänzlich im Auge des Betrachters.

Wildunfälle in Geiselbach und Karlstein

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg und Karlstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend befuhr eine 26jährige Frau mit ihrem Pkw Ford die Staatsstraße 2306 von Geiselbach in Richtung Gelnhausen, als sie mit einem Reh kollidierte. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Das gleiche Schicksal ereilte gegen Mitternacht ein weiteres Reh, welches einem 18jährigen Opel-Fahrer auf der AB 17 zwischen Großwelzheim und der Seligenstädter Fähre in den Pkw lief und diesen an der Fahrzeugfront stark beschädigte (ca. 2500 EUR).

Einbruch in Spiel- und Schreibwarengeschäft

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter über das Fenster eines Geschäfts in der Hanauer Straße in den dortigen Lagerraum ein. Nachdem der Täter eine Zwischentüre aufgehebelt hatte, gelangte er in den Verkaufsraum des Ladens. Aus diesem wurden ein geringer Bargeldbetrag sowie Zigaretten entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftrat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mm/Meldungen der Polizei Alzenau