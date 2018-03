Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Alzenau

In der Zeit von 19.00 Uhr bis etwa 22.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam über die Terrassentüre in die betroffene Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lerchenrain ein. Darin hatten sie es offensichtlich insbesondere auf Geld und Schmuck abgesehen und türmten. Der Wert der Beute dürfte bei einigen tausend Euro liegen. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 400 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch am Dienstagabend die weiteren Ermittlungen in Michelbach übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und noch nicht befragt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

mci/ Quelle: Polizei Unterfranken