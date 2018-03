Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Dieser zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Die beiden Beifahrer blieben unverletzt. Auch der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.100.- Euro.

Abbiegeunfall in Alzenau

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Am Freitag, 02.03.2018 gegen 09.15 Uhr, wollte ein 21jähriger Goldbacher mit seinem VW, in der Wasserloser Straße eine 39jährige Obernburgerin, die mit ihrem Opel in gleicher Richtung fuhr, überholen. Hierbei erkannte der Goldbacher zu spät, daß die Obernburgerin nach links in die Hauckwaldstraße abbiegen wollte und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.800.- Euro.

Unfallflucht in Mömbris

Mömbris, Lks. Aschaffenburg. Am 02.03.2018 gegen 11.50 Uhr wurde in Mömbris, Hauptstraße 22, der linke Außenspiegel eines Fiat 500 durch einen unbekannten Fahrzeuglenker abgefahren. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacher um einen weißen Klein-Lkw (7,5 t). Der Sachschaden beträgt ca. 800.- Euro

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Am 28.02.2018 zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde der Mercedes einer 55jährigen Alzenauerin auf dem Krankenhausparkplatz durch einen unbekannten Fahrzeuglenker angefahren. Hierbei entstand auf der Fahrerseite ein Streifschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Trunkenheit in Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lks. Aschaffenburg. Am 02.03.2018 gegen 19.10 Uhr kam ein 58jähriger Schöllkrippener auf der AB18 bei Hofstädten nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hecke. Grund dürfte die Alkoholisierung des des Schöllkrippeners sein. Blutentnahme und ein Strafverfahren sind die Folgen seiner Fahrt.

Trunkenheit in Blankenbach

Blankenbach, Lks. Schöllkrippen. Am 03.03.2018 gegen 01.00 Uhr fuhr ein 27jähriger Mömbriser mit seinem Renault, in Blankenbach in Richtung Schöllkrippen. Kurz vor der Abzweigung Waldstraße stieß er mit der Fahrzeugfront gegen eine Sandsteinmauer. Der Grund dürfte der Alkoholgenuß vorher gewesen sein. Immerhin 1,72 Promille konnten getestet werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro und mußte abgeschleppt werden. An der Mauer entstand kein Schaden. Nach der Blutentnahme wurde der Mömbriser ohne Führerschein entlassen.

Zeugen der beiden Unfallfluchten werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau