Nicht aufgepasst - Schülerin auf Zebrastreifen angefahren

Kurz vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen befuhr eine 50-jährige Mercedesfahrerin den Mühlweg in Richtung Innenstadt. Am „Zebrastreifen“ auf Höhe der Schulen übersah sie eine 14-jährige Schülerin, welche diesen gerade von rechts nach links überqueren wollte und touchierte sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite. Hierdurch wurde die Jugendliche zur Seite geschleudert und blieb mit Verdacht einer Sprunggelenksfraktur und diversen Prellungen auf dem Boden liegen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert.

Dass die Verletzungen des Mädchens nicht schwerer ausgefallen sind, dürfte einzig und allein der Tatsache geschuldet sein, dass es keinen Frontalanstoß gab, sondern lediglich ein seitliches Touchieren. Die Unfallverursacherin selbst blieb unverletzt, am Pkw entstand offensichtlich auch kein Schaden.

Diesel an Lkw abgezapft

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkrs. Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagmittag wurde nach Aufbrechen des Tankdeckels an einem auf dem ehemaligen Festplatz am Kiesgraben abgestellten Lkw ca. 100 Liter Diesel aus dem Tank abgezapft.

Versuchter Einbruch in Kindergarten - Täter scheitert an Tür

Alzenau-Michelbach, Lkrs. Aschaffenburg. Bereits in der Nacht zum Dienstag dieser Woche versuchte ein bislang unbekannter Täter in den Kindergarten in der Schloßstraße einzubrechen. Nach Übersteigen des ca. 1,5 Meter hohen Zaunes versuchte er die auf der Gebäuderückseite liegende Eingangstüre aufzuhebeln. Diese hielt zwar den massiven Hebelversuchen stand, der darin befindliche Schließmechanismus jedoch nicht. Das Schloss musste folglich ausgewechselt werden, wodurch ein Sachschaden von 200 Euro entstand.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau