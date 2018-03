Unfallauto mitten auf der Straße stehen lassen

Eine Streife vor Ort konnte die Meldung kurze Zeit später bestätigen und feststellen, dass der Mercedes der C-Klasse zuvor von Kahl kommend zunächst mittig über den dortigen Kreisel und auch über die folgende Verkehrsinsel gefahren war und dann frontal in die Leitplanke krachte. Nach einer weiteren Fahrtstrecke von ca. 200 Meter in Richtung Alzenau gab der Motor dann offensichtlich ganz den Geist auf und die Insassen ließen den total beschädigten Pkw mitten auf der Straße stehen und setzten ihr Fluch offenbar zu Fuß fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen, konnten diese ca. eine Stunde später in einer Tankstelle in der Industriestraße aufgegriffen werden. Nachdem diese zunächst jegliche Beteiligung an dem Unfall leugneten, gerieten sie aufgrund folgender Indizien sofort in den Fokus der Polizei: Beide hatten denselben Familiennamen wie der Fahrzeughalter des verunfallten Pkw und beide standen mit ca. 1 Promille unter Alkoholeinfluss. Außerdem kamen zwei Frauen vorgefahren, welche von den beiden angerufen worden waren, um sie abzuholen. Da keiner der beiden 20jährigen Männer den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren haben wollte, wurde die Staatsanwaltschaft in den Vorfall involviert. Diese ordnete bei beiden ein Blutentnahme und die Sicherstellung ihrer Oberbekleidung sowie des Mercedes an.

Dazu kam es dann aber überraschender Weise nicht mehr, nachdem der mittlerweile verständigte Fahrzeughalter und Vater eines der beiden Delinquenten auf der Dienststelle eingetroffen war und ein „klärendes Gespräch“ mit seinem Sohn und seinem Neffen geführt hatte. Danach gab der Filius reumütig die Fahrereigenschaft zu, so dass nur ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf deutlich über 10.000 Euro.

Auto gerammt und auf die Seite gelegt

Am Donnerstagvormittag missachtete ein Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Brentanostraße/Rodenbacher Straße die Vorfahrt eines Fiat Scudo, an dessen Steuer ein 59jähriger Mann saß, und fuhr ihm frontal gegen die rechte hintere Seite. Hierdurch wurde der Fiat regelrecht ausgehebelt, drehte sich um die eigene Achse und kippte auf die Fahrerseite um. In dieser Lage schlitterte er weiter, bis er gegen die Ampel- und Schrankenanlage am dortigen Bahnübergang stieß und diese um drückte. Hierbei wurde der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Transporter befreien. Sein Unfallgegner blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im deutlich fünfstelligen Bereich.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Alzenau sowie Techniker des Bahnunternehmens zwecks Reparatur der Schranke im Einsatz. Der Zugverkehr selbst war nur sehr kurze Zeit beeinträchtigt. Die Züge passierten den Übergang anschließend auf Sicht mit Schrittgeschwindigkeit.

Spiegel erst ab- und dann weitergefahren

In der Zeit von Samstagabend bis Mittwochmittag wurde an einem in der Spessartstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf der linke Außenspiegel abgefahren, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Alzenau (Tel. 06023/944-0).