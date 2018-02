Die beiden Mädchen wollten am Samstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr die Hanauer Landstraße im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel zu Fuß überqueren. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem Pkw Mercedes, an dessen Steuer sich eine 33jährige Frau befand, die in Richtung Kleinostheim fuhr. Bei dem Unfall wurden beide Mädchen durch die Luft geschleudert und blieben anschließend auf der Straße liegen. Sie wurden mit Prellungen, Abschürfungen und Verdacht auf Gehirnerschütterungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert, ebenfalls die Autofahrerin, welche einen schweren Schock erlitt. Am Pkw entstanden Schäden im Frontbereich und der Windschutzscheibe (ca. 3000 EUR). Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alzenau in Verbindung zu setzen.

Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Pkw Ford übersehen hat am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr eine 53jährige VW-Fahrerin, welche die Staatsstraße 2309 von Reichenbach in Fahrtrichtung Mömbris befuhr und nach links in Richtung Klinger abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von 12000 EUR entstand. Durch den Aufprall erlitt der 27jährige Ford-Fahrer ein HWS und eine Prellung im Brustbereich.

Fahrzeugtür angeschlagen und geflüchtet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Aufmerksame Zeugen haben am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr beobachtet, wie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brentanostraße eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin die Tür ihres Pkw gegen einen daneben geparkten Pkw Renault schlug und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden (ca. 100 EUR) zu kümmern. Bei dem unfallflüchtigen Pkw soll es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben.

Kriminalitätsgeschehen

Bei Personenkontrolle Marihuana aufgefunden

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Eine geringe Menge Marihuana wurde am Samstagnachmittag bei einem 18jährigen Mann aufgefunden, welcher am Dettinger Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen worden war. Nach Sicherstellung des Rauschgiftes wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

