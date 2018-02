Einbruch in Jagdhütte: Unbekannte entwenden Werkzeug und Alkoholika

Nachdem das Aufhebeln der Eingangstüre misslang, schlugen sie mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein. Entwendet wurden ein Notstromaggregat, eine Motorsense, diverse Spirituosen und ein Kasten Bier im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Vorfahrt missachtet - Zweimal Blechschaden

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr wollte ein 83jähriger Mercedesfahrer von der untergeordneten Julius-Kleemann-Straße nach links in die Hanauer Landstraße (ehemalige B 8) in Richtung Kleinostheim abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Audi A4 eines 73jährigen Mannes und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

bak/Polizei Alzenau