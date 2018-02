In die Böschung gekracht - Fahrerin leicht verletzt

Dabei zog sie sich glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zu. Ihrem Polo erging es schlechter: massiver Frontschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Zaun eingedrückt - weggefahren

Alzenau-Hörstein, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz vor 08.00 Uhr drückte ein bislang unbekannter Lkw beim Rückwärtsfahren den metallenen Einfriedungszaun einer Firma im Industriegebiet-Süd-E auf einer Länge von ca. 5 Meter um. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Pkw am helllichten Tag zerkratzt

Alzenau-Wasserlos, Lkrs. Aschaffenburg. Am Dienstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr wurde ein in der Cranachstraße geparkter Toyota Starlet auf der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt, so dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Tochter der Fahrzeughalterin wurde in der zweiten Novemberhälfte des letzten Jahres auch schon mal Opfer einer solchen Attacke. Damals wurde ihr Opel Corsa an gleicher Örtlichkeit zerkratzt, wobei der Sachschaden noch höher ausfiel.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau