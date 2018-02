Unbekannter fährt Auto an und dann weg

Am Montag in der Zeit von 06.00 Uhr bis 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Aschaffenburger Straße ein dort abgestellter VW Golf von einem anderen Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

bak/Polizei Alzenau