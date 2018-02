Unbekannter zerkratzt und bespuckt Auto

Am Samstagabend wurde in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr an einem auf einem Parkplatz vor einer Gaststätte im Industriegebiet-Süd E abgestellten Peugeot der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Außerdem wurde das Fahrzeug mehrfach bespuckt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0)

Unachtsam beim Wenden - Poller umgefahren

Alzenau. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wollte eine 18jährige Fahranfängerin mit ihrem Peugeot in der Nikolaus-Fey-Straße wenden. Dabei übersah sie aber einen Absperrpfosten und fuhr diesen um. Sachschaden: ca. 1.750 Euro.

bak/Polizei Alzenau