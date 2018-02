Vorfahrt genommen: Die günstigen Spritpreise lockten einfach zu sehr

Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Dieselstraße und wollte an der Einmündung Hanauer Straße nach links abbiegen. Nachdem er die günstigen Spritpreise an einer gegenüberliegenden Tankstelle erblickte, entschied er sich spontan die Hanauer Straße zu überqueren, um die Tankstelle anzusteuern. Hierbei übersah er jedoch einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Renault. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei ein Schaden von etwa 800 EUR entstand. mkl/Polizei Alzenau