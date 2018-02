Vorfahrt missachtet: Radfahrer hat Glück im Unglück

Am Donnerstagfrüh gegen 07.20 Uhr missachtete ein 37jähriger Radfahrer an der Kreuzung Theresienstraße/Jahnstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW, an dessen Steuer ein 62jähriger Mann saß, und fuhr dem Passat gegen die Fahrerseite. Da die Geschwindigkeiten beider Fahrzeuge aber zum Glück nicht allzu hoch waren, blieb der Radler im Sattel und unverletzt. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Unaufmerksam - Auffahrunfall

Alzenau-Hörstein. Kurz vor 13.00 Uhr am Donnerstagmittag bemerkte ein 21jähriger BMW-Fahrer in der Alzenauer Straße zu spät, dass ein vor ihm fahrender 28jähriger Smart-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Bus missachtet Vorfahrt - ein Leichtverletzter

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr wollte ein 30jähriger Omnibusfahrer mit seinem Linienbus von der untergeordneten Luitpoldstraße nach links in die Hanauer Landstraße (ehemalige B 8) in Richtung Aschaffenburg abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Opel eines 28jährigen Mannes und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitt der Corsa-Fahrer leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt wurden. Der Busfahrer mitsamt seinen beiden Fahrgästen blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro, der nicht mehr fahrbereite Corsa musste abgeschleppt werden.

bak/Polizei Alzenau