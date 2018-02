Unfallverursacher hinterlässt Zettel: Nicht erreichbar

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.10 Uhr stellte eine Fahrerin ihren Pkw VW Touran in der Hanauer Straße 28 in Alzenau ab. In dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Fahrer die linke Fahrzeugseite touchiert habe. Es entstand ein sichtbarer, frischer Unfallschaden von circa 1000 Euro. Der Verursacher hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe. Auf diesem Zettel stand leider nur eine Handynummer, die nicht erreichbar ist. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden durch die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Unfallflucht auf Patientenparkplatz

Mömbris. Einen Schaden von circa 1000 Euro musste der Fahrer eines schwarzen Pkw BMW feststellen, als er von einem Arztbesuch wieder zu seinem Pkw kam.

Am Mittwoch in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr parkte er sein Fahrzeug auf einem Patientenparkplatz eines Arztes in der Bahnhofstraße in Mömbris. Hier muss es zu einer Berührung an der linken vorderen Stoßstange gekommen sein. Eventuell handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Mittelklassewagen.