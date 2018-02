Wildunfall - Auto erfasst Reh

Am 06.02.2018 gegen 07.40 Uhr erfaßte ein 57jähriger Frammersbacher auf der Staatsstraße 2305 zwischen Bamberger Mühle und Engländer Straße ein querendes Reh. An dem Subaru des Frammersbachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200.- Euro. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Fahrzeugkontrolle erbringt Marihuana

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Ein 20jähriger Alzenauer wurde am 07.02.18 gegen 01.30 Uhr in Alzenau, Industriegebiet Süd mit seinem Pkw, Peugeot, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch Marihuanageruch aufmerksam geworden, konnte bei einer anschließenden Durchsuchung eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau