Fahrerin übersieht Auto - Unfall

Dabei übersah sie den VW eines 36-jährigen Mannes, der auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Waagstraße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Verkehrsunfälle

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen stießen zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg zwischen Karlstein und Kahl frontal zusammen. Ein 50-jähriger Mann fuhr gegen 07 Uhr mit seinem Rad in Richtung Kahl, während ihm ein 30-jähriger Radler entgegenkam. Da der 30-jährige Mann trotz der Dunkelheit sein Licht nicht eingeschaltet hatte und auch noch dunkel gekleidet war, kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Der 50-jährige Mann erlitt dabei Verletzungen an der rechten Hand. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auffahrunfall mit 4.000 Euro Sachschaden

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Alzenauer Straße ein Auffahrunfall mit einem Schaden von 4.000 Euro. Gegen 08 Uhr war eine 56-jährige Audi-Fahrerin auf einen Pkw aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt halten musste.

Wildunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein 37-jähriger VW-Fahrer erfasste am Mittwochmorgen um 07.45 Uhr auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ein Reh. Der Pkw wurde dabei im linken Frontbereich nicht unerheblich beschädigt (4.500 Euro).

Gegen Hausmauer geprallt

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen um 11.15 Uhr landete eine junge Pkw-Fahrerin in der Straße Drehersberg an einer Hausmauer. Die 19-jährige VW-Fahrerin verriss nach einer Linkskurve aufgrund von Gegenverkehr ihr Lenkrad und prallte gegen die Hausecke eines Anwesens. Fazit: 3000 Euro Schaden am Pkw und 500 Euro an dem Haus. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Durchfahrtverbot missachtet

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Da ein Sattelzugfahrer am Mittwochmorgen um 11.30 h das Durchfahrtverbot für Lkw in Hörstein missachtete, blieb er im engen Kurvenbereich in der Hauptstraße an zwei Hausfassaden hängen. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/kick