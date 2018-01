Zweimal Vorfahrt missachtet - zwei Unfälle die Folge

Schöllkrippen. Kurz vor 8 Uhr am Montagmorgen wollte eine 25-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin von der untergeordneten Laudenbacher Straße nach links in die Aschaffenburger Straße in Richtung Blankenbach abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 60-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Karlstein-Dettingen, Lkrs. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr missachtete eine 59-jährige VW-UP-Fahrerin an der Ecke Händelstraße/Schulstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Polo, an dessen Steuer eine 41-jährige Frau. Diese wiederum war nicht möglichst weit rechts gefahren, so dass sie am Zusammenstoß beider Pkw zumindest eine Teilschuld trifft. Auch hier wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro.

Drei Wildunfälle rund um Karlstein

Karlstein, Lkrs. Aschaffenburg. Im Verlaufe des Montags ereigneten sich auf den Staatsstraßen 2443 und 3308 sowie in der „Neue Hörsteiner Straße“ insgesamt drei Wildunfälle. Zweimal mit einem Reh, einmal mit einem Wildschwein. Dabei wurden ein VW, ein BMW und ein Ford in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Übers letzte Wochenende wurden an einem auf dem Parkplatz vor dem Campingplatz abgestellten Opel Corsa beide amtlichen Kennzeichenschilder AB-KH 903 abmontiert und entwendet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau