Auffahrunfall mit 6.000 Euro Schaden

Um 19 Uhr musste ein Ford-Fahrer wegen eines Krankenwagens, der mit Sonderrechten fuhr, am rechten Fahrbahnrand anhalten. Diese bemerkte ein 79-jähriger Daimler-Fahrer zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Verkehrsunfall auf Krankenhausparkplatz

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg

Bereits am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz am Krankenhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von 700 Euro. Ein 68-jähriger Nissan-Fahrer war um 19 Uhr in die Seite eines Volvo gefahren.

Handy geklaut

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg

Am Sonntag zwischen Mitternacht und 02 Uhr wurde einer 17-jährigen Schülerin das Handy entwendet. Die Jugendliche war in dieser Zeit auf einer Party in einer Gaststätte in der Brentanostraße gewesen. Das verschwundene Mobiltelefon von Apple hatte einen Wert von 800 Euro.

Wo rohe Kräfte sinnlos walten

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten Unbekannte An der Kipp in Großwelzheim. Zwischen 23 und 06 Uhr lösten sie die Schrauben des dortigen Gipfelkreuzes und hoben dieses aus der Halterung. Das Kreuz wurde dann nach vorne umgeworfen. In der Halterung hinterließen sie dafür einen Ast an dem ein BH hing. Da das Kreuz 8 Meter hoch und 6 Meter breit ist, müssen hier mehrere Personen am Werk gewesen sein. Was die Täter damit bezwecken wollten, ist derzeit schleierhaft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

vd/Polizei Alzenau