Audi-Fahrer und Radler: Erst der Zoff, dann der Crash

Der Streit eskalierte und der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Pkw und kam zum Sturz. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz eine Schulterverletzung zu.

Schöllkrippen, OT Schneppenbach, Lks Aschaffenburg. Zwischen Schneppenbach und Hofstädten eraßte am 27.01.18 gegen 09.10 Uhr eine 42jährige Geiselbacherin mit ihrem Pkw, Mazda, ein querendes Reh. Das Reh mußte vom Jagdpächter erlöst werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro

Kahl am Main, Lks. Aschaffenburg. Am 27.01.18 gegen 08.30 Uhr wurde in der Auestraße ein parkender Mazda angefahren. Die Fahrerin eines schwarzen Opels, konnte durch einen Anwohner beobachtet werden, als sie beim Ausparken den Mazda anfuhr. Leider entfernte sich die Pkw-Lenkerin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern

