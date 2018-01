Katze ausgewichen und im Graben gelandet

Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Freitag gegen 08.50 Uhr die Burgstraße in Alzenau, als eine Katze die Fahrbahn überquerte. Bei dem Ausweichmanöver kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Beim Rangieren Pkw beschädigt und geflüchtet

Karlstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag um 09.30 Uhr touchierte ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Renault auf einem Parkplatz in der Hanauer Landstraße einen geparkten Pkw Honda. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Fahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Ein Passant hatte den Vorfall beobachtet und schrieb sich das Kennzeichen auf, weswegen der Unfallfahrer schnell ermittelt werden konnte.

Bei Verkehrskontrolle Amphetamin gefunden

Kahl a. M., Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag in der Grubenstraße, wurden bei dem 28-jähren Fahrer eines Pkw Opel, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks konnte zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der Fahrer musste, nach einer Blutentnahme, seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau