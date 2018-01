Dieb brauchte wohl neue Winterreifen

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Eine 25-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mömbris leicht verletzt. Die 25-Jährige fuhr um 16.30 Uhr mit ihrem Opel in Richtung Niedersteinbach und wollte nach links nach Fronhofen abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden VW eines 63-jährigen Mannes, der in Richtung Mömbris unterwegs war. Im Einmündungsbereich stieß der VW in die rechte Seite des Opel. Der Opel dreht sich durch den Anstoß mehrmals um die eigene Achse und landete schließlich an einem Verkehrsschild. Die 25-jährige Opel-Fahrerin erlitt bei der Kollision eine Gehirnerschütterung, ihr dreijähriges Kind blieb zum Glück unverletzt. Sie wurde ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit 9.000 Euro Sachschaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Ford-Fahrer auf der Staatsstraße 2305, Höhe Burgstraße, auf einen Audi auf. Der Audi-Fahrer hatte an der Ampel wegen stockenden Verkehrs angehalten. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 9.000 Euro.

Fehler beim Vorbeifahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagabend um 18.45 Uhr touchierte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin in der Hanauer Straße einen haltenden Pkw. Dessen Fahrerin hatte am linken Fahrbahnrand angehalten, um eine Person einsteigen zu lassen

Wildunfälle

Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Eine Fiat-Fahrerin kollidierte am Donnerstagmorgen zwischen Hemsbach und Brücken mit einem Reh. Fazit 3.000 Euro Schaden.

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall im Leischesweg entstand am Donnerstagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Um 20.30 Uhr war ein VW-Fahrer, der Richtung Kahl fuhr, mit einem Reh zusammengestoßen.

Toyota-Fahrerin eingeklemmt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Eine 24-jährige Toyota-Fahrerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in ihrem Pkw eingeklemmt. Gegen 6.30 Uhr wollte ein 18-jähriger BMW-Fahrer in der Mömbriser Straße von einer Grundstücksausfahrt nach links in Richtung Hörstein fahren. Dabei übersah er den Toyota der 24-jährigen Frau, die in Richtung Hohl fuhr. Er schrammte mit seiner Front die rechte Seite des Toyota. Die junge Frau wich noch nach links aus und prallte dabei mit der linken Seite gegen den dortigen Hang. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Hörstein aus ihrem Pkw befreit werden. Die Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Wirbelsäulentrauma, eine Kopfplatzwunde, sowie diverse Abschürfungen. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der total ramponierte Toyota musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des vorausgegangenen Verkehrsunfalls ereignete sich dann wenig später ein Auffahrunfall in der Mömbriser Straße. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin, die Richtung Hörstein fuhr, war auf einen Citroen aufgefahren. Dessen Fahrerin musste wegen des Unfalls anhalten. Der Schaden beträgt in diesem Fall 2.500 Euro.

Während Schulpause bestohlen -Täter ermittelt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Wie bereits berichtet, wurde am Dienstagmorgen eine Schülerin der Karl-Amberg-Mittelschule während der Pause bestohlen worden war. Als Täter konnten nun ein 13- und ein 14-jähriger Schüler ermittelt werden. Auf die beiden Übeltäter kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

