Betriebsunfall: Staplerfahrer am Kopf verletzt

Der 23-jährige Arbeiter hatte in einem Betrieb in der Frankenstraße um 11.30 Uhr mehrere Spanplatten an eine Wand gestellt. Als diese ins Rutschen gerieten, versuchte er die Platten festzuhalten. Dabei stürzte er und schlug mit dem Kopf auf die Gabel des Staplers. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht.

Zu viel Promille

Alzenau. Am frühen Donnerstag konnte eine Polizeistreife eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen. Die 36-jährige Opel-Fahrerin war um kurz nach Mitternacht aufgefallen, da sie kurzzeitig ohne Licht fuhr. Bei der Kontrolle auf der Westumgehung wurde dann Alkoholgeruch festgestellt. Da ein Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten einen Wert von 0,7 Promille ergab, war ihre Fahrt beendet. Auf die Frau kommen nun ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats, eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Aschaffenburger Straße wurden am Mittwochabend zwei Personen leicht verletzt. Um 18.30 Uhr musste eine Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Aschaffenburger Straße/Ostlandstraße anhalten. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin hielt hinter dem Pkw an. Ein 34-jähriger Daimler-Fahrer übersah diesen Umstand offenbar und fuhr auf das Heck des Opel auf. Dieser wurde durch die Wucht des Anstoßes noch auf den vor ihm stehenden Pkw geschoben. Dabei wurden die 43-jährige Opel-Fahrerin sowie ihr 11-jähriger Sohn leicht verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 12.000 Euro.

Blechschaden nach Wildunfällen

Wiesen und Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Mittwochs kam es bei Wiesen und Kahl zu zwei Wildunfällen, bei denen ein Gesamtschaden von 4.500 Euro entstand. Zwei Pkw-Fahrer waren mit Rehen zusammengestoßen.

Tier ausgewichen und gegen Schild geprallt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr prallte ein Daimler-Fahrer auf der Staatstraße 2305 bei Kahl gegen einen Vorwegweiser. Der 53-jährige Mann fuhr von der Anschlussstelle Alzenau-Nord in Richtung Kahl. Nach seinen Angaben musste er einem Tier ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und landete an dem Vorwegweiser. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Fazit: 8.000 Euro Schaden am Pkw und 2.000 Euro an dem Schild.

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Ford, der in der Elzestraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug an der hintern Stoßstange angefahren. Der Verursacher sucht nach dem Unfall das Weite. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

fka/Quelle: Polizei Alzenau