Unbekannte stehlen Champagner und Whisky

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben am Dienstag letzter Woche zwei unbekannte Personen in einem Verbrauchermarkt in Fronhofen Alkoholika im Wert von 160 Euro entwendet. Gegen 13 Uhr hatten ein Mann und eine Frau drei Flaschen Champagner und eine Flasche Whisky gestohlen. Der Mann bezahlte an der Kasse einen Artikel, während die Frau mit einer Handtasche, in der offenbar die Flaschen versteckt waren, das Geschäft verließ. Nachdem beide den Laden verlassen hatten, wurde bei einer Überprüfung des entsprechenden Regals der Fehlbestand festgestellt.

Die zwei Personen können wie folgt beschrieben werden: Mann: circa 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jeans, grauem Hemd, dunklen Schuhen, trug eine Sonnenbrille. Frau: circa 30 Jahre alt, 175 cm groß, schwarze schulterlange Haare, schlank, bekleidet mit einer blauen Jeans, dunklem Pullover, dunkler Winterjacke mit rosa Kapuze und einer dunklen Mütze, hatte eine schwarz-silberne Handtasche bei sich. Bei beiden dürfte es sich um Südosteuropäer gehandelt haben.

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 17.30 und 18.45 Uhr wurde, ein Citroen, der in einer Parkbucht in der Hanauer Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hatte den linken Außenspiegel beschädigt und einen Schaden von 600 Euro hinterlassen.

Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in Michelbach wurde am Dienstagmorgen eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Um 11.30 Uhr musste eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin in der Kälberauer Straße verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw anhalten. Dies bemerkte eine 59-jährige Jeep-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des Mercedes auf. Die Mercedes-Fahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Rückenbereich. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden summiert sich auf 8.000 Euro.

Während Schulpause bestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen musste eine Schülerin der Karl-Amberg-Mittelschule feststellen, dass sie während der Pause bestohlen worden war. Die 15-Jährige hatte ihre Schultasche um 11.15 Uhr vor dem Klassenzimmer abgestellt. 15 Minuten später waren aus der Tasche eine geringe Summe Bargeld sowie die EC-Karte verschwunden.

Pkw zerkratzt

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Sonntag und Montag einen Peugeot, der in der Waldstraße abgestellt war. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

bak/Polizei Alzenau