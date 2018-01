Autofahrer fährt Pferd an, zofft sich mit Reiter und haut ab

Der 73-Jährige fuhr um 14.30 Uhr auf dem unbefestigten Weg, der parallel zu Großlaudenbacher Straße verläuft. Dieser Weg ist grundsätzlich für Kraftfahrzeuge gesperrt. Auf dem schmalen Weg erfasste er beim Vorbeifahren das Pferd eines 29-jährigen Reiters am hinteren linken Bein. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und es kam zu einem Disput. Anschließend fuhr der VW-Fahrer weiter, konnte aber kurze Zeit später durch eine Polizeistreife ermittelt und angetroffen werden. Wie schwer das Tier verletzt wurde, steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.





Wildunfall

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Montag kam es in der Hauptstraße in Westerngrund zu einem Wildunfall, bei dem ein Schaden von 2.000 Euro entstand. Eine Audi-Fahrerin war um 00.30 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen.

Pkw angefahren und geflüchtet

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag zwischen 12.30 und 13.45 Uhr wurde ein BMW, der in der Cornillstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher war offenbar aus einer Hofeinfahrt gefahren und gegen die linke Seite des BMW gestoßen. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Fehler bei Ausparken

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters beschädigte am Sonntagnachmittag beim Ausparken in der Hanauer Straße einen abgestellten Kia. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Pkw an Ausflugsparkplatz aufgebrochen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter brach am Sonntagnachmittag auf einem Ausflugsparklatz an der Industriestraße einen Opel auf. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw dort um 14 Uhr abgestellt. Als er 45 Minuten später zurückkam, musste er feststellen, dass der Pkw aufgebrochen worden war. Der Täter hatte einen Scheibe zum Platzen gebracht und eine Handtasche samt Inhalt erbeutet. Der Gesamtschaden summiert sich auf 1.300 Euro.

