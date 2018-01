Unfallflucht in Fronhofen

Der Pkw rollte rückwärts gegen einen hölzernen Parkplatzbegrenzungspfosten und riss diesen aus der Verankerung. Als der Fahrer zurückkam, fuhr er allerdings weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da eine Zeugin den Unfall beobachtet und das Pkw-Kennzeichen abgelesen hatte, konnte ein 21-jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Wildunfall

Zwei Fahrraddiebstähle

Mutwillige Beschädigung in Gaststätte

. Bei einem Wildunfall zwischen Geiselbach und Waldrode entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 1.000 Euro. Gegen 08 Uhr war ein Opel-Fahrer mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt.. Zwischen Sonntag- und Donnerstagnachmittag entwendete ein Unbekannter aus dem Hundezwinger eines Anwesens am Karlesberg ein Herrenfahrrad. Der Täter hatte eine Kette, mit der der Zwinger verschlossen war, durchtrennt. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube im Wert von 1.000 Euro.. Im Laufe des Donnerstags verschwand am Kahler Bahnhof ein weiteres Fahrrad. Das schwarze Mountainbike der Marke Cube (Wert 1.000 Euro) stand am Bahnsteig der „Bembel“ und war mit einem Speichenschloss gesichert.. Ein Unbekannter randalierte zwischen Samstag und Sonntag letzter Woche in einer Gaststätte in der Burgstraße. Er beschädigt mutwillig einen Duftspender und zwei Lampen in der Toilette sowie einen Türknopf im Treppenhaus. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polzei Alzenau