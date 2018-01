Fußgänger in Schöllkrippen angefahren

Eine 63-jährige VW-Fahrerin hatte den Mann, der die Fahrbahn gegen 18 Uhr überquerte, übersehen. Der Fußgänger prallte zunächst auf die Motorhaube und fiel dann auf die Fahrbahn. Zum Glück zog er sich nur leichte Prellungen zu. Am Pkw entstand kein Schaden.



Gegen Verkehrszeichen gefahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Nikolaus-Fey-Straße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 1700 Euro. Um 14 Uhr fuhr eine 71-jährige Daimler-Fahrerin von der Nikolaus-Fey-Straße in Richtung Westumgehung ab. Dabei fuhr sie aus Unachtsamkeit gegen ein Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel stand.

Fehler beim Rückwärtsfahren

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen rückwärts in der Alzenauer Straße und stieß dabei gegen einen Pkw, der hinter ihm hielt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 1.200 Euro.

Zigarettenautomat angefahren

Mömbris-Fronhofen, Lkr. Aschaffenburg. In der letzten Woche fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Fronhofen gegen einen Zigarettenautomaten und beschädigt diesen. Trotz des angerichteten Schadens in Höhe von 2.000 Euro flüchtete der Verursacher.

EC-Karte und Bargeld aus Pkw geklaut

Mömbris-Strötzbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 00.30 und 07 Uhr schlug ein unbekannter Dieb in Strötzbach zu. Er entwendete aus zwei unverschlossenen Pkw, die im Hof eines Anwesens in der Straße Am Bauersberg standen, eine EC-Karte und Bargeld.

Notstromaggregat entwendet

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde aus einer Doppelgarage in der Hahnenkammstraße ein Notstromaggregat entwendet. Wie der Täter in die verschlossene Garage gelangte, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Polizei Alzenau