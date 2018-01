Anwohner beobachten unfallflüchtige Autofahrerin

Langfinger beim Tabakklau erwischt

Am frühen Dienstagmorgen gegen 00.30 Uhr befuhr eine 35jährige Fahrerin eines Pkw Opel die Hörsteiner Straße in Richtung Bahnhof, als sie einen dort geparkten Pkw Citroen rammte und um eine Fahrzeuglänge nach vorne verschob. Als aufmerksame Anwohner, welche von dem lautstarken Aufprall geweckt worden waren, auf die Straße schauten, konnten sie gerade noch erkennen, wie die Frau mit ihrem Pkw von der Unfallstelle flüchtete. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte die Frau mit ihrem Pkw kurz darauf fahrend in der Nähe der Unfallstelle antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Da die 35 Jährige stark nach Alkohol roch, keinen Alkoholtest mehr absolvieren konnte und zudem noch der Verdacht eines Drogenkonsums bestand, wurde sie zur obligatorischen Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Am Pkw der Unfallverursacherin wurde die rechte Fahrzeugfront, bei dem abgestellten Pkw die linke Fahrzeugseite komplett beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 11000 EUR belaufen.

Schöllkrippen. Dass rauchen nicht nur der Gesundheit schadet, sondern zudem noch eine Anzeige wegen Diebstahl nach sich ziehen kann, musste am Dienstagmittag gegen 14.00 Uhr ein 15jähriger Jugendlicher leidvoll erfahren, der in einem Verbrauchermarkt in der Aschaffenburger Straße zwei lose Packungen Tabak im Wert von 8,60 EUR einsteckte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Hierbei wurde er von Mitarbeiterinnen des Marktes beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Jugendliche wurde anschließend seiner Mutter überstellt.

bak/Polizei Alzenau